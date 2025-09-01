У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №13719, що передбачає відновлення прямих трансляцій засідань парламенту телеканалом Рада.

Про це стало відомо із сайту парламенту.

Постанова №13719: що відомо

Ініціаторами проєкту постанови №13719 є група народних депутатів.

Проєкт постанови передбачає уточнення порядку забезпечення відкритості парламентської діяльності в умовах воєнного стану.

Депутати пропонують, щоб телеканал Рада наживо транслював пленарні засідання парламенту.

Також постанова передбачає скасування заборони присутнім на засіданні поширювати інформацію щодо його початку, перебігу та ухвалених рішень раніше, ніж через годину після оголошення перерви.

Крім того, уточнюється питання організації офіційних виступів і заяв керівництва Верховної Ради та брифінгів депутатів.

Автори проєкту вважають, що ухвалення постанови забезпечить належний рівень відкритості та прозорості діяльності Верховної Ради, що сприятиме зміцненню довіри громадян до парламенту та підвищенню ефективності взаємодії з медіа.

Нагадаємо, що прямі трансляції засідань Верховної Ради України були припинені у лютому 2022 року через початок повномасштабного вторгнення Росії та загрозу безпеці парламентарів і будівлі парламенту.

Відповідну постанову ухвалили з метою забезпечення національної безпеки та обмеження публічного доступу до пленарних засідань у критичний період воєнного стану.

