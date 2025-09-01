Министерство образования и науки Украины прогнозирует, что к 2029 году количество первоклассников в школах уменьшится минимум на 30% по сравнению с нынешним уровнем. Такую информацию предоставила заместитель министра образования и науки Галина Кузьмичева.

В этом году количество первоклассников в Украине уменьшилось в отдельных регионах, по сравнению с прошлым годом. Поэтому ниже приводим данные по отдельным областям.

Как изменилось количество первоклассников в 2025 году

Сколько первоклассников в 2025 году, пока неизвестно, поскольку новые данные от Госстата и МОН будут известны позже. Но в некоторых областях статистика неутешительная.

Сейчас смотрят

В этом году в Черновицкой области в первые классы должны были пойти почти 7,5 тыс. детей. Это на 1150 меньше, чем в прошлом году. Об этом Общественному сообщила директор департамента образования и науки Черновицкой ОГА Оксана Сакриер.

По ее словам, в 2025-2026 учебном году в первый класс должен был пойти 7471 ребенок. А вот в прошлом году их было 8621, то есть в области фиксируют уменьшение количества первоклассников. Перед началом полномасштабного вторжения в области училось более 10 тысяч первоклассников. В областном департаменте образования объясняют, что количество первоклассников в 2025 году и учеников в целом уменьшается из-за демографической ситуации и выезда детей за границу.

А вот в Херсонской области в 2025-2026 учебном году в первые классы должен был пойти 2331 ученик. Всего за парты сели более 50 тысяч школьников. Об этом во время брифинга рассказала начальница управления образования и науки Херсонской ОГА Елена Данилова.

По информации администрации, сейчас 23 295 детей из области находятся за границей, 8593 — на временно оккупированных территориях, а еще 9854 имеют статус внутренне перемещенных лиц.

Согласно данным Департамента образования и науки Тернопольской ОГА, количество первоклассников сократилось, ведь в этом году их 7 343, что на 573 меньше прошлогоднего показателя.

На Львовщине в этом году количество первоклассников существенно не изменилось, однако части школ грозит закрытие из-за новых норм по наполняемости классов. По словам директора департамента образования и науки областной военной администрации Олега Паски, в 2025 году в первые классы должны были пойти около 20 тысяч детей из 53 общин. В прошлом году этот показатель составлял 22 тысячи учеников, а всего в школах училось 290 тысяч детей. Педагог отметил, что в последние годы количество первоклашек в регионе держится примерно на одном уровне.

В этом году в харьковские школы 1 сентября должны были пойти около 5,5 тысячи первоклассников. 60% из них будут учиться офлайн в безопасных помещениях, сообщила директор городского департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам количество первоклашек осталось таким же, как и в прошлом году. Есть интересный момент: всего в городе 95 тысяч школьников, из них в самом Харькове — 52 тысячи, то есть 54%. А среди первоклассников доля значительно выше: из 5,5 тысячи детей — 70% именно харьковские, то есть более 4 тысяч.

1 сентября в школы Ивано-Франковска должны были пойти 2 748 первоклассников — это меньше, чем в предыдущие годы. Об этом в эфире Западного полюса рассказал городской голова Руслан Марцинкив.

В этом году в первый класс в Днепропетровской области поступили около 21 тысячи детей, сообщил в ТГ председатель ОВА Сергей Лысак.

Напомним, что количество школьников в 2024-2025 учебном году составило всего 3, 744 млн, что является самым низким показателем за последние 30 лет. Подробнее читайте в нашем материале.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.