Міністерство освіти і науки України прогнозує, що до 2029 року кількість першокласників у школах зменшиться щонайменше на 30% порівняно з нинішнім рівнем. Таку інформацію надала заступниця міністра освіти і науки Галина Кузьмичова.

Цьогоріч кількість першокласників в Україні зменшилася в окремих регіонах, якщо порівнювати з минулим роком. Тому нижче наводимо дані за окремими областями.

Як змінилася кількість першокласників у 2025 році

Скільки першокласників у 2025-му, наразі невідомо, оскільки нові дані від Держстату та МОН будуть відомі пізніше. Але в деяких областях статистика невтішна.

Цьогоріч у Чернівецькій області до перших класів мали піти майже 7,5 тис. дітей. Це на 1150 менше, ніж торік. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр.

За її словами, у 2025–2026 навчальному році до першого класу мала піти 7471 дитина. Минулого року їх було 8 621, тож в області фіксують зменшення кількості першокласників. До початку повномасштабного вторгнення в регіоні було понад 10 тисяч першокласників. У обласному департаменті освіти пояснюють, що кількість першокласників у 2025 році та учнів загалом зменшується через демографічну ситуацію та виїзд дітей за кордон.

А от у Херсонській області в 2025–2026 навчальному році до перших класів мав піти 2331 учень. Загалом за парти сіли понад 50 тисяч школярів. Про це під час брифінгу розповіла начальниця управління освіти і науки Херсонської ОДА Олена Данилова.

За інформацією адміністрації, нині 23 295 дітей з області перебувають за кордоном, 8593 – на тимчасово окупованих територіях, а ще 9854 мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з даними Департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА, кількість першокласників скоротилася, адже цього року їх 7 343, що на 573 менше проти торішнього показника.

На Львівщині цього року кількість першокласників суттєво не змінилася, однак частині шкіл загрожує закриття через нові норми щодо наповнюваності класів. За словами директора департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Олега Паски, у 2025 році до перших класів мали піти близько 20 тисяч дітей із 53 громад. Торік цей показник становив 22 тисячі учнів, а загалом у школах навчалося 290 тисяч дітей. Освітянин зазначив, що в останні роки кількість першачків у регіоні тримається приблизно на одному рівні.

Цього року до харківських шкіл 1 вересня мали піти близько 5,5 тис. першокласників. 60% з них навчатимуться офлайн у безпечних приміщеннях, повідомила директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко.

За її словами кількість першачків залишилася такою ж, як і торік. Є цікавий момент: загалом у місті 95 тисяч школярів, з них у самому Харкові — 52 тисячі, тобто 54%. А серед першокласників частка значно вища: з 5,5 тис. дітей — 70% саме харківські, тобто понад 4 тисячі.

1 вересня до шкіл Івано-Франківська мали піти 2 748 першокласників – це менше, ніж у попередні роки. Про це в ефірі Західного полюсу розповів міський голова Руслан Марцінків.

Цього року до першого класу в Дніпропетровській області вступили близько 21 тисячі дітей, повідомив у ТГ голова ОВА Сергій Лисак.

