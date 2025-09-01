Сегодня, 1 сентября 2025 года, начал действовать закон Украины о лоббировании, который формирует правовые основы для развития прозрачной и ответственной культуры лоббирования.

Одновременно Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запустило в промышленную эксплуатацию Реестр прозрачности — открытую публичную платформу для контроля за субъектами лоббирования.

Об этом сообщает НАПК.

Сейчас смотрят

Реестр прозрачности: что известно

Реестр состоит из двух частей: публичной — открытой для всех пользователей со сведениями о субъектах лоббирования, их отчетами и статистикой, и электронного кабинета — персональной среды для зарегистрированных пользователей.

В публичной части можно искать информацию о субъектах лоббирования и их отчетности, проверять достоверность выписок, знакомиться со статистическими данными.

Через электронный кабинет можно получить статус субъекта лоббирования, подавать отчеты и актуализировать данные.

В НАПК подчеркнули, что лица, осуществляющие лоббирование — влияние или попытку влияния на органы государственной власти относительно принятия нормативно-правовых актов в собственных или коммерческих интересах бенефициаров, обязаны получить статус субъекта лоббирования.

Зарегистрироваться в реестре могут физические лица с полной гражданской дееспособностью, юридические лица, зарегистрированные в Украине, и иностранные юридические лица с представительством в Украине.

Также в НАПК отметили, что этот реестр стал первой информационно-коммуникационной системой, которая прошла авторизацию по безопасности по новым стандартам, установленным законодательством Украины, при содействии Госспецсвязи.

Фото: НАЗК

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.