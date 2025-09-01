C 1 сентября 2025 года внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) продолжат предоставлять помощь, если они будут соответствовать указанным критериям. Выплаты на проживание продлены еще на шесть месяцев – до февраля 2026 года.

Также в сентябре ВПЛ можно будет обращаться за назначением выплат на проживание в сервисные центры ПФУ.

Что именно изменится для внутренне перемещенных украинцев с 1 сентября 2025 года – смотрите далее в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Помощь для ВПЛ после 1 сентября

На данный момент изменения в выплатах или статусе ВПЛ по состоянию на 1 сентября 2025 года не ожидаются.

Основная масса обновлений по выплатам и проверкам вступила в силу в июле 2025 года.

Среди них – переход администрирования в Пенсионный фонд, ежемесячные проверки статуса ВПЛ Минфином и обязательная идентификация, которую нужно пройти максимум до 1 октября.

Помощь на проживание для ВПЛ: куда обращаться

По данным Минсоцполитики, за назначением помощи на проживание внутренне перемещенные лица могут обращаться в сервисные центры Пенсионного фонда.

Сделать это можно:

  • через Единый государственный веб-портал электронных услуг (Портал Дія);
  • с помощью сервисного центра Пенсионного фонда Украины, ЦПАУ или исполнительных органов сельских/поселковых/городских советов;
  • по почте – с помощью письма в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины.

Как и ранее, для того, чтобы получить справку о постановке на учет ВПЛ, которому необходима помощь на проживание, нужно обратиться к уполномоченному лицу органа местного самоуправления, ЦПАУ или подать заявление через Единый государственный веб-портал электронных услуг (Дія).

Выплаты для ВПЛ: как получить с 1 сентября 2025

Эту помощь в сентябре 2025 года ВПЛ смогут получить автоматически. Кабинет министров продлил выплаты на проживание для наиболее уязвимых категорий ВПЛ на полгода (до февраля 2026 года).

Помощь, в частности, направлена ​​на поддержку семей с детьми до 18 лет (до 23 лет, если дети учатся), людей с инвалидностью I–III группы, семей, в составе которых только нетрудоспособные лица и т.д.

Однако для того, чтобы выплаты сохранились, необходимо соответствовать критериям.

Размер этой помощи для взрослых составляет 2 тыс. грн, для детей и лиц с инвалидностью – 3 тыс. грн.

Кроме того, в течение всего периода получения помощи ВПЛ будут проверять на соответствие критериям получения выплат.

Выплаты ВПЛ с 1 сентября 2025: что изменится для украинцев Фото 1

Так, те, кто получает помощь, не могут находиться за границей более 30 дней. Также выплаты отменят, если лицо купило жилье или авто, его доход вырос, на депозите лежит более 100 тыс. грн. В случае, если соцзащита заметит, что эти критерии нарушены, выплата помощи прекратится.

В то же время наличие на депозитном счете более 100 тыс. грн уже не будет преградой для оказания помощи детям, лишенным родительской опеки, детям-сиротам, а также детям, временно устроенным в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа.

Если же вы не нарушили ни один из существующих критериев, однако финансовую помощь больше не присылают, нужно обратиться в ЦПАУ или управление соцзащиты для обновления данных или подачи дополнительных документов.

Как изменится программа єОселя для переселенцев

В Минсоцполитики сообщают, что правительство приняло постановление, благодаря которому ипотека єОселя станет еще более доступной для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий.

Предусматривается поддержка:

  • 70% первого взноса (но не более 30% стоимости жилья стоимостью до 2 млн грн);
  • до 70% ежемесячного платежа в течение первого года с даты заключения кредитного договора;
  • 40 тыс. грн на оплату услуг и комиссий банка, сборов (кроме госпошлины) и страховых платежей.

Действие программы утверждено для 238 общин из 10 областей и охватывает 6,6 млн украинцев, 3,7 млн из которых являются представителями уязвимых категорий населения.

– Для оформления необходимо подать заявление в уполномоченный банк. После проверки Пенсионный фонд перечислит средства на эскроу-счет. Выплата осуществляется при условии, что человек оплатил собственными средствами не менее 30% первого взноса, а в дальнейшем будет своевременно погашать ежемесячные платежи, – пояснили в министерстве.

Отдельно отмечается, что при получении этой помощи нельзя рассчитывать на другие жилищные программы для ВПЛ.

Обновленный механизм программы єОселя для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий стартует с 10 сентября.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ: как получить

Для того, чтобы получить субсидию на аренду жилья, людям, являющимся внутренне перемещенными лицами, необходимо предоставить договор аренды, по которому государство компенсирует налог на доходы физических лиц, единый налог и военный сбор владельцу.

Чтобы получить субсидии за аренду ВПЛ, владелец жилья должен заполнить документы на аренду, подписать заявление с просьбой о субсидиях и компенсации части налогов.

Иногда могут понадобиться еще сканированные копии документов – о том, что человек является законным представителем. Также может быть необходимо специальное решение суда по этому вопросу.

Все заполненные документы подают в ПФУ – физически или онлайн, – после чего в течение 10 дней поступит решение о том, что субсидия назначена и каков ее размер.

Прихисток для ВПЛ: что это за помощь

Прихисток для ВПЛ – еще одна государственная программа, которая помогает переселенцам. Благодаря ей государство выплачивает средства владельцам жилья, которые бесплатно размещают у себя внутренне перемещенных лиц.

В настоящее время размер выплаты за ВПЛ составляет 450 грн в месяц за каждого размещенного человека.

Такие выплаты назначаются на шесть месяцев, однако их можно автоматически продлить после прохождения проверки на соответствие определенным критериям.

Временное размещение ВПЛ: экспериментальный проект от государства

Речь идет о поддержке внутренне перемещенных лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

На нее могут претендовать ВПЛ пожилого возраста, а также лица с инвалидностью, которые переместились с территорий активных боевых действий или временно оккупированных территорий.

Отмечается, что услуги по предоставлению убежища, стационарного ухода, поддерживаемого проживания и социальной адаптации можно получить в государственных некоммерческих предприятиях, среди которых Трускавецкий санаторий Батькивщина и Миргородский санаторий Слава, которые относятся к сфере управления Министерства социальной политики Украины.

Читайте также
Пенсии, социальная помощь и ВПЛ: глава Минсоцполитики анонсировал изменения
скільки буде пенсії при зарплаті в 10000 гривень

Связанные темы:

виплатиВПОПенсионный фондПереселенці
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.