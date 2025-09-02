Кремль выпустил видеообращение беглого президента Виктора Януковича к выступлению российского диктатора Владимира Путина на Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), чтобы придать легитимность требованию Путина о “смене режима” в Украине.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Видеообращение Януковича

Так, 1 сентября российские государственные телеканалы опубликовали видеообращение Януковича, в котором он утверждал, что на посту президента Украины «действительно работал над сближением Украины с Евросоюзом» и что в итоге Украина должна была стать членом ЕС.

Однако, по словам экс-президента, якобы европейские партнеры начали вести себя неправильно во время переговоров о вступлении. Янукович подчеркнул, что в ЕС не понимали сложную экономическую ситуацию в Украине в то время.

В то же время Виктор Янукович отметил, что всегда был против членства Украины в НАТО. Он считает, что такое членство неизбежно привело бы к гражданской войне.

Стоит напомнить, что последний раз экс-президент Виктор Янукович появлялся в информационном поле в июле 2022 года — тогда он призвал украинцев сдаться России.

Аналитики ISW считают, что начало заявления Януковича о том, что “Путин абсолютно прав” — очевидно является поддержкой слов Путина об Украине на саммите ШОС. А это означает, что телевизионное выступление Януковича — это может быть вполне спланированная информационная акция.

– Кремль, возможно, создает условия для утверждения того, что Янукович является законным лидером Украины, а не президент Владимир Зеленский, – отмечают аналитики ISW.

Стоит напомнить, что в феврале 2014 года Янукович добровольно бежал из Украины после Революции Достоинства, а Киев с тех пор провел несколько демократических выборов.

Требования Путина о “смене режима в Украине”

Требования кремлевского диктатора Путина о “смене режима” в его речи на саммите ШОС являются повторением его довоенной риторики и заявлений уже во время войны.

В своей речи Путин упомянул “государственный переворот” в Украине во время Революции Достоинства.

— Повторение этого требования демонстрирует нежелание Путина отказаться от своих первоначальных военных целей — это является ключевым фактором отсутствия прогресса в достижении мира со времени саммита на Аляске 15 августа 2025 года, — отмечают аналитики ISW.

Источник : ISW

