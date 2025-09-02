Кремль випустив відеозвернення президента-втікача Віктора Януковича до виступу російського диктатора Володимира Путіна на Шанхайській організації співробітництва (ШОС), щоб надати легітимності вимозі Путіна про “зміну режиму” в Україні.

Про це зазначається у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Відеозвернення Януковича

Так, 1 вересня російські державні телеканали опублікували відеозвернення Януковича, в якому він стверджував, що на посаді президента України “дійсно працював над зближенням України з Євросоюзом” і що у підсумку Україна мала таки стати членом ЄС.

Проте, за словами експрезидента, начебто європейські партнери почали поводити себе неправильно під час переговорів про вступ. Янукович наголосив, що в ЄС не розуміли тогочасну складну економічну ситуацію в Україні.

Водночас Віктор Янукович зазначив, що завжди був проти членства України в НАТО. Він вважає, що таке членство неминуче призвело б до громадянської війни.

Варто нагадати, що останній раз експрезидент Віктор Янукович з’являвся в інформаційному полі в липні 2022 року – тоді він закликав українців здатися Росії.

Аналітики ISW вважають, що початок заяви Януковича про те, що “Путін абсолютно правий” – очевидно є підтримкою слів Путіна про Україну на саміті ШОС. А це означає, що телевізійний виступ Януковича – це може бути цілком спланована інформаційна акція.

– Кремль, можливо, створює умови для ствердження того, що Янукович є законним лідером України, а не президент Володимир Зеленський, – наголошують аналітики ISW.

Варто нагадати, що у лютому 2014 року Янукович добровільно втік з України після Революції Гідності, а Київ з того часу провів кілька демократичних виборів.

Вимоги Путіна щодо “зміни режиму в Україні”

Вимоги кремлівського диктатора Путіна щодо “зміни режиму” в його промові на саміті ШОС є повторенням його довоєнної риторики та заяв уже під час війни.

У своїй промові Путін згадав “державний переворот” в Україні під час Революції Гідності.

– Повторення цієї вимоги демонструє небажання Путіна відмовитися від своїх початкових воєнних цілей – це є ключовим фактором відсутності прогресу в досягненні миру з часу саміту на Алясці 15 серпні 2025 року, – наголошують аналітики ISW.

Джерело : ISW

