Российские пропагандистские СМИ обнародовали видео с бывшим президентом-беглецом Виктором Януковичем, который заявил, что якобы сознательно работал над сближением Украины с ЕС, однако европейцы вели себя некорректно.

Заявление беглого президента Виктора Януковича об Украине

— Владимир Владимирович (российский диктатор Путин, — Ред.) абсолютно прав. Действительно, я целенаправленно работал над сближением Украины с Европейским Союзом. Ставил в общем итоге задачу вступления Украины в ЕС, — утверждает Виктор Янукович.

По его словам, якобы партнеры со стороны Европейского Союза вели себя во время переговоров порой некорректно. По мнению экс-президента, они проявляли понимание сложности экономической ситуации и высокомерие.

В то же время Янукович утверждает, что всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. Как объяснил беглый президент, якобы членство Украины в НАТО стало бы катастрофой и прямым путем к гражданской войне.

Однако не уточняется, когда и где именно было записано видео с Виктором Януковичем.

Реакция на появление Януковича

Пользователи социальных сетей сразу начали производить мемы после того, как президент-беглец Янукович впервые за долгое время сделал публичное заявление, обнародованное российскими пропагандистами.

В то же время украинский журналист Денис Казанский обратил внимание на лживые слова Януковича, который во время своего президентства заявлял, что целью Украины остается курс на НАТО.

— Не понимаю, на что рассчитывает Путин, доставая это чучело? Чтобы все просто снова вспомнили, какой он дурак, и посмеялись? Но что хорошо — если 11 лет продолжают доставать из нафталина Януковича, значит в Москве полный кризис жанра. Бессилие, — считает Казанский.

По мнению украинского журналиста, у России больше нет новых инструментов и идей, а только этот позор.

Видео с Януковичем появилось вскоре после того, как на саммите в Китае российский диктатор Владимир Путин заявил, что кризис (как он называет полномасштабную войну) якобы возник в результате государственного переворота в Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом.

Недавно Центр противодействия дезинформации предупредил, что российская пропаганда продолжит распространять фейковые новости о событиях в мире и в Украине в первой половине сентября, в частности накануне саммита ШОС в Китае.

