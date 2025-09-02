На заседании по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия 52-летний львовянин признался в содеянном.

Убийство Парубия: подозреваемый на заседании признался в содеянном

Подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном. На заседании по избранию ему меры пресечения он заявил, что РФ его не шантажировала и это его личная месть украинской власти.

– Я хочу, чтобы меня скорее осудили, обменяли на военнопленных и я поехал в Россию искать тело своего сына, – отметил он.

По словам руководителя прокуратуры Львовской области Николая Мерета, сторона обвинения будет просить безальтернативную меру пресечения, а именно — содержание под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, что сегодня, 2 сентября, в Галицком районном суде Львова проходит заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия.

В субботу, 30 августа, во Львове убили Андрея Парубия — бывшего спикера Верховной Рады и народного депутата Украины.

