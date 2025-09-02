На засіданні щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія 52-річний львів’янин зізнався у скоєному.

Вбивство Парубія: підозрюваний на засіданні зізнався у скоєному

Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному, він на засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що РФ його не шантажувала і це його особиста помста українській влади.

– Я хочу, щоб мене швидше засудили, обміняли на військовополонених і я поїхав до Росії шукати тіло свого сина, – зауважив він.

За словами керівника прокуратури Львівської області Миколи Мерета, сторона обвинувачення проситиме безальтернативний запобіжний захід, а саме — тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 вересня у Галицькому районному суді Львова проходить засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія.

У суботу, 30 серпня, у Львові вбили Андрія Парубія – колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата України.

