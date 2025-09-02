Бойцы полка Скеля освободили поселок Удачное Покровского района Донецкой области от российских оккупантов и установили флаг Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Освобождение Удачного на Покровском направлении

— В прямом контакте и при поддержке средств поражения были уничтожены все опорные пункты врага. В течение двух недель штурмовые группы поэтапно зачистили дом за домом и подняли над поселком украинский флаг, — говорится в комментарии к видео Генштаба.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Покровском направлении отражено 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Дачное в направлениях Балагана, Променя, Мирнограда, Родинского, Покровска.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили о том, что Силы обороны Украины освободили поселок Новоекономичное вблизи города Мирноград в Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 287-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

