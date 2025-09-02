Бійці полку Скеля звільнили селище Удачне Покровського району Донецької області від російських окупантів і встановили прапор України.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Звільнення Удачного на Покровському напрямку

– У прямому контакті та за підтримки засобів ураження були знищені всі опорні пункти ворога. Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком і підняли над селищем український прапор, – йдеться в коментарі до відео Генштабу.

За даними Генштабу, протягом минулої доби на Покровському напрямку відбито 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямках Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська.

Напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили про те, що Сили оборони України звільнили селище Новоекономічне поблизу міста Мирноград у Донецькій області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 287-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

