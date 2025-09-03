Сырский поручил ускорить строительство подземных укрытий в учебных центрах ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел совещание по вопросам подготовки в украинской армии.
Об этом Сырский сообщил в Facebook.
Совещание главнокомандующего ВСУ: что известно
Основной темой совещания стало обеспечение безопасности в учебных центрах в условиях постоянных атак дронами и ракетами со стороны врага.
Александр Сырский подчеркнул, что значительное внимание уделено вопросам возведения защитных сооружений, а также обеспечению учебных центров средствами противовоздушной обороны, системами наблюдения и прикрытия.
По его словам, в течение летнего периода в этой сфере выполнен значительный объем работ.
В центрах подготовки активно строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих.
На стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения, что позволяет повысить безопасность во время учений.
— В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях, — сообщил Сырский.
Несмотря на проделанную работу, объем задач остается значительным.
— По итогам совещания поставил задачи для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки, — отметил главнокомандующий.
Он также подчеркнул, что курс базовой общевойсковой подготовки длится не менее 51 дня и реализуется по программе шестого издания.
Она учитывает современные тактические и технологические вызовы войны.
— В условиях, когда противник давит на нас численностью, качество подготовки наших военнослужащих является одним из решающих факторов, — подчеркнул Сырский.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 288-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Александр Сырский