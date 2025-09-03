Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел совещание по вопросам подготовки в украинской армии.

Об этом Сырский сообщил в Facebook.

Совещание главнокомандующего ВСУ: что известно

Основной темой совещания стало обеспечение безопасности в учебных центрах в условиях постоянных атак дронами и ракетами со стороны врага.

Александр Сырский подчеркнул, что значительное внимание уделено вопросам возведения защитных сооружений, а также обеспечению учебных центров средствами противовоздушной обороны, системами наблюдения и прикрытия.

По его словам, в течение летнего периода в этой сфере выполнен значительный объем работ.

В центрах подготовки активно строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих.

На стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения, что позволяет повысить безопасность во время учений.

— В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях, — сообщил Сырский.

Несмотря на проделанную работу, объем задач остается значительным.

— По итогам совещания поставил задачи для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки, — отметил главнокомандующий.

Он также подчеркнул, что курс базовой общевойсковой подготовки длится не менее 51 дня и реализуется по программе шестого издания.

Она учитывает современные тактические и технологические вызовы войны.

— В условиях, когда противник давит на нас численностью, качество подготовки наших военнослужащих является одним из решающих факторов, — подчеркнул Сырский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 288-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

