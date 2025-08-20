Освобождаем украинскую территорию: Сырский рассказал о самых горячих участках фронта
Главнокомандующий ВСУ посетил боевые подразделения в Донецкой области и рассказал о самых горячих направлениях фронта.
Об этом Александр Сырский сообщил на своей странице в Telegram.
Сырский посетил военных в Донецкой области: что известно
По словам главнокомандующего ВСУ, самыми горячими участками фронта остаются Покровский, Добропольский и Новопавловский. Также враг активизирует силы на Лиманском направлении.
— Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и местами проводят активные действия в ответ, — написал Сырский.
Главнокомандующий встретился с командирами бригад и корпусов и заслушал доклады о ситуации на фронте и проблемных вопросах.
— Вооруженные Силы понимают свою великую миссию и способны и в дальнейшем выполнять задачи по назначению. Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения в Донецкой области получают для этого всестороннюю помощь и подкрепление, — добавил Сырский.
Напомним, в Донецкой области в некоторых населенных пунктах на Покровском и Новопавловском направлениях войска РФ пытались осуществить стремительный прорыв обороны ВСУ, однако понесли значительные потери и не смогли закрепиться на позициях.
Фото: Александр Сырский