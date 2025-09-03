Львовский завод Электронмаш представил новую модель электробуса Электрон Е181. Главная особенность модели — компактная длина 10,2 метра. Электробус вмещает 90 пассажиров и имеет 30 посадочных мест.

В частности, 1 место для пассажира на коляске, сообщает заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Что известно об электробусе Электрон Э181

Одного заряда батареи хватает на 300-350 километров. Зарядка батареи — до 5 часов.

Электробус может работать в режиме рекуперации, то есть при торможении происходит частичное возвращение электроэнергии в аккумуляторные батареи.

По словам главы Комитета ВР по вопросам экономического развития, координатора политики Сделано в Украине Дмитрия Кисилевского, концерн Электрон реализовал этот проект, опираясь на инструменты политики Сделано в Украине.

В частности, на городской транспорт распространяются требования локализации при публичных закупках.

Также новый электробус уже включен в реестр техники, при приобретении которой покупателю 15% стоимости компенсируется государством.

Уровень локализации новой модели — более 40%. Поставщиками узлов и запчастей для электробуса Электрон Е181 являются более 250 украинских предприятий, расположенных во всех регионах страны.

Производство такой машины обеспечивает тысячи рабочих мест по всей цепочке поставок.

— Покупая украинскую технику, заказчики не только получают современную и качественную продукцию, но и будут иметь надлежащее сервисное обслуживание и возможность адаптации конкретной машины под пожелания заказчика. До 40% потраченных на украинские товары средств возвращается налогами в бюджеты разных уровней, финансируя и общины, и Вооруженные силы. Поэтому пополнить пассажирский парк именно украинскими, а не иностранными транспортными средствами — это комфорт и безопасность пассажиров, уверенность в обслуживании и возврат части средств в виде налогов в бюджет, — отметил Дмитрий Кисилевский.

Политика развития украинских производителей Сделано в Украине была провозглашена президентом Владимиром Зеленским в феврале 2024 года.

Она направлена на поддержку производства, промышленных инвестиций и экспорта.

Законодательство о локализации при публичных закупках вступило в силу в июле 2022 года.

В 2025 году оно предусматривает требование наличия украинской составляющей на уровне не менее 25% в отдельных видах продукции, закупаемой органами власти, государственными компаниями и общинами.

В 2028 году уровень локализации при публичных закупках составит 40%.

