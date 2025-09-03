Львівський завод Електронмаш представив нову модель електробуса Електрон Е181. Головна особливість моделі – компактна довжина 10,2 метра. Електробус вміщує 90 пасажирів та має 30 посадкових місць.

Зокрема, 1 місце для пасажира на візку, повідомляє заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Що відомо про електробус Електрон Е181

Одного заряду батареї вистачає на 300-350 кілометрів. Заряджання батареї – до 5 годин.

Електробус може працювати в режимі рекуперації, тобто при гальмуванні відбувається часткове повернення електроенергії в акумуляторні батареї.

За словами голови Комітету ВР з питань економічного розвитку, координатора політики Зроблено в Україні Дмитра Кисилевського, концерн Електрон реалізував цей проєкт, спираючись на інструменти політики Зроблено в Україні.

Зокрема, на міський транспорт поширюються вимоги локалізації при публічних закупівлях.

Також новий електробус вже включений до реєстру техніки, при придбанні якої покупцеві 15% вартості компенсується державою.

Рівень локалізації нової моделі – понад 40%. Постачальниками вузлів та запчастин для електробуса Електрон Е181 є понад 250 українських підприємств, розташованих в усіх регіонах країни.

Виробництво такої машини забезпечує тисячі робочих місць на всьому ланцюзі постачання.

– Купуючи українську техніку, замовники не лише отримують сучасну та якісну продукцію, але й матимуть належне сервісне обслуговування і можливість адаптації конкретної машини під побажання замовника. До 40% витрачених на українські товари коштів повертається податками в бюджети різних рівнів, фінансуючи і громади, і Збройні сили. Тож поповнити пасажирський парк саме українськими, а не іноземними транспортними засобами – це комфорт і безпека пасажирів, впевненість в обслуговуванні і повернення частини коштів податками в бюджет, – відзначив Дмитро Кисилевський.

Політика розвитку українських виробників Зроблено в Україні була проголошена президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року.

Вона спрямована на підтримку виробництва, промислових інвестицій та експорту.

Законодавство щодо локалізації при публічних закупівлях набуло чинності у липні 2022 року.

У 2025 році воно передбачає вимогу наявності української складової на рівні не менше 25% в окремих видах продукції, яку закуповують органи влади, державні компанії та громади.

У 2028 році рівень локалізації при публічних закупівлях становитиме 40%.

Фото: Дмитро Кисилевський

