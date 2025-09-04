За прошедшие сутки на фронте произошло 147 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 22:00 4 сентября обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Оккупанты нанесли 4 ракетных и 51 авиационный удар, применили 28 ракет, сбросили 80 управляемых авиабомб.

Кроме этого, россияне привлекли к поражению 2069 дронов-камикадзе и осуществили 3574 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Больше о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карта боевых действий в Украине на 4 сентября 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 289-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

