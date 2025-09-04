За минулу добу на фронті відбулося 147 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 22:00 4 вересня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Окупанти завдали 4 ракетних та 51 авіаційного ударів, застосували 28 ракет, скинули 80 керованих авіабомб.

Крім цього, росіяни залучили до ураження 2069 дронів-камікадзе та здійснили 3574 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 289-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

