Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что для Украины в будущем частично может быть реализован вариант развития, подобный южнокорейскому сценарию после завершения Корейской войны.

Несмотря на отсутствие полноценного мирного договора, Южной Корее удалось достичь высокого уровня развития и стабильности.

По словам главы государства, такой сценарий возможен и для Украины.

Однако, как отметил президент, Южная Корея имеет ключевое преимущество — стратегическую поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки, которые фактически гарантируют безопасность страны и предотвращают ее захват со стороны Северной Кореи.

В то же время, даже с такой поддержкой, корейцы продолжают жить в условиях постоянного риска, ведь угроза не исчезла полностью.

Он также отметил, что полное копирование модели безопасности Южной Кореи вряд ли будет эффективным для Украины. Однако ее экономическая стратегия развития может стать примером для подражания.

что такое "корейский сценарий" войны, что он предусматривает.

Корейский сценарий — что это

“Корейским сценарием” называют итоги войны между Северной и Южной Кореей в период с 1950 до 1953 года. Его идея заключается в замораживании линии фронта и создании демилитаризованной зоны.

В те времена СССР выражал поддержку Северной Корее, а США — Южной. Конфликт длился чуть более трех лет.

Война закончилась перемирием в конце июля 1953 года, однако между сторонами создали демилитаризованную зону. Такой вариант развития событий и назвали — “корейский сценарий” войны.

Северная и Южная Корея формально до сих пор находятся в состоянии войны, потому что до сих пор не подписали официальный мирный договор.

Какая выгода России в корейском сценарии с Украиной

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, почему России выгодно продвигать заявления о необходимости “корейского сценария”, то есть замораживания войны в Украине на имеющейся линии боевых действий.

— Они даже будут стремиться к замораживанию конфликта, при таких условиях — это устраивает Россию. Почему? Например, если Россия оккупирует какие-то территории, дальше мы подходим к моменту вступления Украины в НАТО. Они же понимают, что Украину нужно принять всю в пределах международно признанных границ, а тогда возникает вопрос оккупированных территорий. Они заинтересованы в том, чтобы забрасывать варианты о замораживании конфликта, потому что России это выгодно, — подчеркнул аналитик.

Эксперт отметил, что очень много людей объясняют “корейский сценарий” войны тем, что это означало бы прекращение огня. Но когда такой вариант действительно был реализован, то Южная Корея получила определенные гарантии безопасности.

— Смотрите, какой другой вариант: если бы мы сейчас говорили о том, что пусть военные контингенты (стран Запада, — Ред.) будут здесь и уже появятся. Например, США. Очень часто вспоминают сейчас, потому что достали из ящика “корейский сценарий”. И все пишут о том, что это означало бы перемирие и прекращение огня, но забывают дописать, какие гарантии безопасности получила Южная Корея — США и ядерное оружие. Почему-то об этом забывают, когда говорят о том, что разные сценарии возможны, — обратил внимание Александр Мусиенко.

