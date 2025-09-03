Сценарий Южной Кореи, когда после завершения Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, но страна смогла достичь экономического процветания, может быть применен в Украине.

Однако идентичное воспроизведение этой модели для нашего государства не подходит в плане безопасности, считает президент Владимир Зеленский.

— Вы спрашиваете меня, может ли такой сценарий реализоваться в Украине? Я отвечаю, что все возможно. Надо отметить, что Южная Корея имеет большого союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее захватить ее. Поэтому все относительно: южнокорейцы все равно рискуют, — сказал Зеленский в интервью для Le Point, которое было опубликовано 3 сентября.

По словам президента, пока стиль руководства Северной Кореи остается неизменным, Южная Корея не может быть полностью защищена.

Кроме того, у страны есть многочисленные системы ПВО, гарантирующие ее безопасность.

— Честно говоря, Украина решительно настроена получить надежные гарантии безопасности, например системы Patriot, которыми обладает Южная Корея. Однако сравнение с Южной Кореей имеет свои ограничения: население Северной Кореи составляет чуть более 20 млн, тогда как население России — более 140 млн. Нельзя сравнивать масштабы этих угроз. Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и десять раз больше, — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что идентичное воспроизведение южнокорейской модели, вероятно, не подойдет Украине в плане безопасности. Зато ее экономическая модель является хорошим примером.

