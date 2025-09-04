Президент України Володимир Зеленський припускає, що для України в майбутньому частково може бути реалізований варіант розвитку, подібний до південнокорейського сценарію після завершення Корейської війни.

Попри відсутність повноцінного мирного договору, Південній Кореї вдалося досягти високого рівня розвитку та стабільності.

За словами глави держави, такий сценарій можливий і для України.

Зараз дивляться

Однак, як зазначив президент, Південна Корея має ключову перевагу — стратегічну підтримку з боку Сполучених Штатів Америки, які фактично гарантують безпеку країни та запобігають її захопленню з боку Північної Кореї.

Водночас, навіть із такою підтримкою, корейці продовжують жити в умовах постійного ризику, адже загроза не зникла повністю.

Він також зазначив, що повне копіювання моделі безпеки Південної Кореї навряд чи буде ефективним для України. Однак її економічна стратегія розвитку може стати прикладом для наслідування.

Факти ICTV пояснюють, що таке “корейський сценарій” війни, що він передбачає.

Корейський сценарій – що це

“Корейським сценарієм” називають підсумки війни між Північною та Південною Кореєю у період з 1950 до 1953 року. Його ідея полягає у замороженні лінії фронту та створенні демілітаризованої зони.

У ті часи СРСР висловлював підтримку Північній Кореї, а США – Південній. Конфлікт тривав трохи більше ніж три роки.

Війна закінчилася перемир’ям наприкінці липня 1953 року, проте між сторонами створили демілітаризовану зону. Такий варіант розвитку подій і назвали – “корейський сценарій” війни.

Північна й Південна Корея формально досі перебувають у стані війни, тому що досі не підписали офіційний мирний договір.

Яка вигода Росії у корейському сценарії з Україною

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, чому Росії вигідно просувати заяви про необхідність “корейського сценарію”, тобто заморожування війни в Україні на наявній лінії бойових дій.

– Вони навіть прагнутимуть замороження конфлікту, за таких умов – це влаштовує Росію. Чому? Наприклад, якщо Росія окупує якісь території, далі ми підходимо до моменту вступу України в НАТО. Вони ж розуміють, що Україну потрібно прийняти всю в межах міжнародно визнаних кордонів, а тоді виникає питання окупованих територій. Вони зацікавлені в тому, щоб закидати варіанти про замороження конфлікту, тому що Росії це вигідно, – наголосив аналітик.

Експерт зазначив, що дуже багато людей пояснюють “корейський сценарій” війни тим, що це означало б припинення вогню. Але коли такий варіант справді був реалізований, то Південна Корея отримала певні гарантії безпеки.

– Дивіться, який інший варіант: якби ми зараз говорили про те, що нехай військові контингенти (країн Заходу, – Ред.) будуть тут і вже з’являться. Наприклад, США. Дуже часто згадують зараз, бо дістали з шухляди “корейський сценарій”. І всі пишуть про те, що це означало б перемир’я й припинення вогню, але забувають дописати, які гарантії безпеки отримала Південна Корея – США і ядерна зброя. Чомусь про це забувають, коли говорять про те, що різні сценарії можливі, – звернув увагу Олександр Мусієнко.

Читайте також
Все можливо: Зеленський про південнокорейський сценарій для України
Володимир Зеленський

Пов'язані теми:

війнаВійна в УкраїніПівденна КореяПівнічна Корея
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.