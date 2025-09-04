Президент України Володимир Зеленський припускає, що для України в майбутньому частково може бути реалізований варіант розвитку, подібний до південнокорейського сценарію після завершення Корейської війни.

Попри відсутність повноцінного мирного договору, Південній Кореї вдалося досягти високого рівня розвитку та стабільності.

За словами глави держави, такий сценарій можливий і для України.

Зараз дивляться

Однак, як зазначив президент, Південна Корея має ключову перевагу — стратегічну підтримку з боку Сполучених Штатів Америки, які фактично гарантують безпеку країни та запобігають її захопленню з боку Північної Кореї.

Водночас, навіть із такою підтримкою, корейці продовжують жити в умовах постійного ризику, адже загроза не зникла повністю.

Він також зазначив, що повне копіювання моделі безпеки Південної Кореї навряд чи буде ефективним для України. Однак її економічна стратегія розвитку може стати прикладом для наслідування.