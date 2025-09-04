Марина Терюханова, редакторка стрічки
Корейський сценарій: що передбачає і чому його нав’язують Україні
Факти ICTV пояснюють, що таке “корейський сценарій” війни, що він передбачає.
Корейський сценарій – що це
“Корейським сценарієм” називають підсумки війни між Північною та Південною Кореєю у період з 1950 до 1953 року. Його ідея полягає у замороженні лінії фронту та створенні демілітаризованої зони.
У ті часи СРСР висловлював підтримку Північній Кореї, а США – Південній. Конфлікт тривав трохи більше ніж три роки.
Війна закінчилася перемир’ям наприкінці липня 1953 року, проте між сторонами створили демілітаризовану зону. Такий варіант розвитку подій і назвали – “корейський сценарій” війни.
Північна й Південна Корея формально досі перебувають у стані війни, тому що досі не підписали офіційний мирний договір.
Яка вигода Росії у корейському сценарії з Україною
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, чому Росії вигідно просувати заяви про необхідність “корейського сценарію”, тобто заморожування війни в Україні на наявній лінії бойових дій.
– Вони навіть прагнутимуть замороження конфлікту, за таких умов – це влаштовує Росію. Чому? Наприклад, якщо Росія окупує якісь території, далі ми підходимо до моменту вступу України в НАТО. Вони ж розуміють, що Україну потрібно прийняти всю в межах міжнародно визнаних кордонів, а тоді виникає питання окупованих територій. Вони зацікавлені в тому, щоб закидати варіанти про замороження конфлікту, тому що Росії це вигідно, – наголосив аналітик.
Експерт зазначив, що дуже багато людей пояснюють “корейський сценарій” війни тим, що це означало б припинення вогню. Але коли такий варіант справді був реалізований, то Південна Корея отримала певні гарантії безпеки.
– Дивіться, який інший варіант: якби ми зараз говорили про те, що нехай військові контингенти (країн Заходу, – Ред.) будуть тут і вже з’являться. Наприклад, США. Дуже часто згадують зараз, бо дістали з шухляди “корейський сценарій”. І всі пишуть про те, що це означало б перемир’я й припинення вогню, але забувають дописати, які гарантії безпеки отримала Південна Корея – США і ядерна зброя. Чомусь про це забувають, коли говорять про те, що різні сценарії можливі, – звернув увагу Олександр Мусієнко.