В Украине водители такси, которые отказываются обслуживать пассажиров на государственном языке, могут получить штраф.

Об этом сообщила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Водители такси могут получить штраф за отказ говорить на украинском: что известно

Елена Ивановская прокомментировала инцидент с водителем такси в Харькове.

По ее словам, в соцсетях появилось видео, на котором водитель такси в грубой и пренебрежительной форме отказался обслуживать пассажирку на украинском языке.

Кроме того, он не выключил русскую музыку и повторял пропагандистские тезисы об ущемлении русскоязычных.

— В видео, которое было обнародовано в соцсетях, и жалобе гражданки — целый букет. Кроме отказа обслуживать на украинском языке и выключить русскую музыку, таксист сыпал тезисами из кремлевских методичек, — считает Ивановская.

Уполномоченная по защите государственного языка сообщила, что начала меры государственного контроля и готовит обращение в Нацполицию и СБУ. Она подчеркнула, что водитель не избежит наказания.

Ивановская подчеркнула, что согласно статье 36 закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, все услуги в сфере транспорта должны предоставляться на государственном языке. За нарушение предусмотрен штраф от 3400 до 5100 грн.

Омбудсменка также призвала службы такси тщательно проверять знание украинского языка у водителей, внимательно реагировать на жалобы пассажиров и оперативно устранять подобные нарушения.

Также Ивановская напомнила, что граждане Украины могут сообщить о нарушении языкового закона на сайте.

