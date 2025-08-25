Языковой омбудсмен выступает за блокировку российской музыки на популярных платформах

Блокировка российской музыки на популярных стриминговых платформах Apple Music, Spotify, YouTube Music и других является необходимым шагом для защиты культурного пространства Украины.

Такое мнение высказала Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в эксклюзивном интервью Интерфакс-Украина.

Языковой омбудсмен о блокировке российской музыки

– Моя позиция – однозначна. Распространение такого контента в Украине сегодня является не просто парадоксом, а фактически вызовом национальной безопасности и культурной идентичности. Российская музыка, особенно та, которая создана или поддерживается лицами, открыто одобряющими агрессивную политику России, должна быть максимально ограничена в наших информационных пространствах, – считает языковой омбудсмен.

По ее словам, для достижения этой цели наиболее действенным путем является обращение к крупным мировым платформам с четкой позицией, основанной на украинском законодательстве.

Ивановская напомнила, что в статье 15 закона О культуре прямо прописано невозможность исполнения песенного и другого культурного продукта гражданами РФ или теми, кто поддерживает ее агрессивную политику.

— Именно на эту законодательную базу мы можем опираться, требуя от стриминговых платформ соблюдения наших национальных интересов, — пояснила она.

По ее мнению, также важно, чтобы такие инициативы поддерживались на уровне СНБО и других госорганов — это придаст вес и повысит шансы на успешное внедрение ограничений.

Языковой омбудсмен сообщила, что уже создана рабочая группа при Директорате по вопросам внутренней и гуманитарной политики Офиса президента.

— Таким образом, я считаю, что блокировка российской музыки на популярных платформах — это необходимый шаг для защиты культурного пространства Украины. В то же время, этот процесс должен быть четко урегулирован, прозрачен и соответствовать законодательным нормам, чтобы мы не только отстаивали свои национальные интересы, но и действовали в рамках правового поля, вызывая понимание и поддержку как у граждан Украины, так и у международного сообщества, — сказала Ивановская.

Исполнение русскоязычных песен украинскими артистами

Что касается русскоязычных песен украинских исполнителей, Ивановская назвала этот вопрос деликатным и непростым, поскольку действующее законодательство не предусматривает санкций или ограничений в отношении творческого продукта, созданного на русском языке, даже если это песни украинских артистов.

— В то же время мы видим мощный общественный запрос на усиление языковой идентичности именно в сфере культуры… Многие считают, что даже творчество украинских исполнителей должно быть максимально украиноязычным, особенно в это критическое для страны время, когда язык — символ сопротивления и национального единства. Учитывая это, есть основания для того, чтобы рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в законодательство, — добавила она.

И рассказала, что сейчас Комитет Верховной Рады по гуманитарной политике готовит к рассмотрению поправки к языковому законодательству — это открывает окно возможностей для обсуждения и внедрения новых норм, которые могли бы урегулировать вопрос использования русского языка в творчестве украинских деятелей искусства.

— Опираясь на гражданскую инициативу, мы можем активно присоединяться к этому процессу — формировать предложения, вести дискуссии, обсуждать эти вопросы с экспертами, законодателями и обществом, — подытожила языковой омбудсмен.

