В Україні водії таксі, які відмовляються обслуговувати пасажирів державною мовою, можуть отримати штраф.

Про це повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Водії таксі можуть отримати штраф за відмову говорити українською: що відомо

Олена Івановська прокоментувала інцидент із водієм таксі у Харкові.

За її словами, у соцмережах з’явилося відео, на якому водій таксі у грубій і зневажливій формі відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою.

Крім того, він не вимкнув російську музику та повторював пропагандистські тези щодо утисків російськомовних.

– У відео, яке було оприлюднене в соцмережах, та скарзі громадянки – цілий букет. Крім відмови обслуговувати українською та вимкнути російську музику, таксист сипав тезами з кремлівських методичок, – вважає Івановська.

Уповноважена із захисту державної мови повідомила, що розпочала заходи державного контролю та готує звернення до Нацполіції та СБУ. Вона наголосила, що водій не уникне покарання.

Івановська наголосила, що згідно зі статтею 36 закону Про забезпечення функціонування української мови як державної, усі послуги у сфері транспорту повинні надаватися державною мовою. За порушення передбачений штраф від 3400 до 5100 грн.

Омбудсменка також закликала служби таксі ретельно перевіряти знання української у водіїв, уважно реагувати на скарги пасажирів та оперативно усувати подібні порушення.

Також Івановська нагадала, що громадяни України можуть повідомити про порушення мовного закону на сайті.

