Лидеры Коалиции желающих имеют весомые наработки и понимание базовой рамки гарантий безопасности для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам встреч в Париже.

Зеленский о работе по гарантиям безопасности для Украины

— Коалиция желающих работает очень активно — военные политики и советники. Есть весомые наработки. Очень много дней и недель работали наши команды. Фактически мы понимаем, какой должна быть основа для реальных гарантий безопасности. Базовая рамка есть, — утверждает глава государства.

Президент Украины считает, что сейчас европейские производственные линии работают недостаточно, поэтому необходимо наращивать объемы и скорость. К примеру, сегодня Украина имеет значительные производственные мощности, которые не используются из-за дефицита и недостатка финансирования.

По мнению главы государства, это действительно серьезный вопрос, ведь около 60% всего вооружения, которое сегодня используется, произведено именно на территории Украины.

Президент убежден, что украинцы в этом успешны и что Украина должна помочь каждой европейской стране быть успешной в том или ином производстве.

