Когда Путин хочет, чтобы не было встречи, то нужно пригласить меня в Москву – Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин делает все, чтобы отсрочить встречу на уровне лидеров по окончании войны в Украине.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам встреч в Париже.
Зеленский о встрече с Путиным
По словам главы государства, американские партнеры передали украинской стороне, что Путин пригласил Зеленского в Москву.
— Я считаю, что если хочешь, чтобы не было встречи, то нужно пригласить меня в Москву. Россия начала говорить о встрече — это уже неплохо, — убежден Зеленский.
По мнению президента, украинская сторона пока не видит желания россиян закончить войну.
Как утверждает Владимир Зеленский, встречи на таком уровне должны выходить с каким-то результатом, например, окончанием войны Российской Федерации против Украины.
Во время брифинга президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели станет понятно, каким будет вклад США в усилия Коалиции желающих по гарантиям безопасности для Украины.