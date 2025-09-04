Российский диктатор Владимир Путин делает все, чтобы отсрочить встречу на уровне лидеров по окончании войны в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам встреч в Париже.

Зеленский о встрече с Путиным

По словам главы государства, американские партнеры передали украинской стороне, что Путин пригласил Зеленского в Москву.

— Я считаю, что если хочешь, чтобы не было встречи, то нужно пригласить меня в Москву. Россия начала говорить о встрече — это уже неплохо, — убежден Зеленский.

По мнению президента, украинская сторона пока не видит желания россиян закончить войну.

Как утверждает Владимир Зеленский, встречи на таком уровне должны выходить с каким-то результатом, например, окончанием войны Российской Федерации против Украины.

Во время брифинга президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели станет понятно, каким будет вклад США в усилия Коалиции желающих по гарантиям безопасности для Украины.

