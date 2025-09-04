Лідери Коаліції охочих мають вагомі напрацювання та розуміння щодо базової рамки гарантій безпеки для України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном за підсумками зустрічей у Парижі.

Зеленський про роботу щодо гарантій безпеки Україні

– Коаліція охочих працює дуже активно – військові політики та радники. Є вагомі напрацювання. Дуже багато днів і тижнів працювали наші команди. Фактично ми розуміємо, якою має бути основа для реальних гарантій безпеки. Базова рамка є, – стверджує глава держави.

За словами Зеленського, зараз європейські виробничі лінії працюють недостатньо. Президент України вважає, що необхідно нарощувати об’єми та швидкість.

Як приклад, Зеленський сказав, що Україна має значні виробничі потужності сьогодні, які не використовуються через дефіцит і нестачу фінансування.

На думку глави держави, це дійсно серйозне питання, адже близько 60% всього озброєння, яке на сьогодні використовується, вироблено саме на території України.

Президент переконаний, що українці в цьому успішні, а також якісно виробляють зброю. Володимир Зеленський вважає, що Україна має допомогти кожній європейській країні бути успішною в тому чи іншому виробництві.

