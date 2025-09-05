Система Единая школа, которую Министерство образования и науки рекомендует для учебных заведений, теперь стала платной для родителей. После обновления от компании TATL Technology приложение начало работать по платной подписке.

Единая школа — почему стала платной

Пользователи мобильного приложения Мрія и родители обратили внимание, что компания TATL Technology установила плату за пользование популярным школьным приложением.

В компании объяснили, что система Единая школа долгое время оставалась полностью бесплатной для родителей — во время пандемии коронавируса, полномасштабной войны и несмотря на опасности.

— Мы вводим символическую поддержку, чтобы в дальнейшем обеспечивать стабильность, безопасность данных и развитие современных функций, — говорится в сообщении.

Как отмечается, стоимость подписки теперь составляет 48,99 грн в месяц (первые семь дней бесплатно).

В компании утверждают, что все условия пользования системой для школ, педагогов и детей остаются неизменными, а родители могут бесплатно пользоваться браузерной версией программы или просматривать оценки в версии ребенка без дополнительной платы.

Но родители жалуются, что браузерная версия системы Единая школа пока недоступна.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Украины Даниил Гетманцев отметил, что получил обращение от родителей школьников о введении платы за пользование школьным дневником.

— 50 грн в месяц. Плата законом не предусмотрена. Но если посчитать на год, набегает неплохая сумма — в 2,2 млрд грн, — подсчитал Гетманцев.

Он подчеркнул, что обратится с запросом об авторе и вдохновителе “удивительной” монетизации государственной услуги в понедельник, 8 сентября.

— Но пока выглядит так, что заработать решил крупный частный оператор, на которого до этого “подсадили” школы. Родителям не советую спешить платить. Что-то подсказывает, что он лишится “бизнеса”, — подчеркнул Гетманцев.

Система Единая школа, рекомендованная Министерством образования и науки Украины (МОН), финансируется преимущественно за счет средств местных бюджетов.

Она помогает автоматизировать образовательный процесс, ведение цифровой документации, в частности с функциями электронного дневника, и привлекать родителей к образовательной деятельности.

