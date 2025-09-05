Система Єдина школа, яку Міністерство освіти і науки рекомендує для закладів освіти, тепер стала платною для батьків. Після оновлення від компанії TATL Technology застосунок почав працювати за платною підпискою.

Єдина школа – чому стала платною

Користувачі мобільного додатку Мрія та батьки звернули увагу, що компанія TATL Technology встановила плату за користування популярним шкільним застосунком.

У компанії пояснили, що система Єдина школа довгий час залишалася повністю безкоштовною для батьків – під час пандемії коронавірусу, повномасштабної війни та попри небезпеки.

– Ми вводимо символічну підтримку, щоб надалі забезпечувати стабільність, безпеку даних та розвиток сучасних функцій, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вартість підписки тепер становить 48,99 грн на місяць (перші сім днів безкоштовно).

У компанії стверджують, що всі умови користування системою для шкіл, педагогів та дітей залишаються незмінними, а батьки можуть безкоштовно користуватися браузерною версією програми або переглядати оцінки у версії дитини без додаткової плати.

Але батьки скаржаться, що браузерна версія системи Єдина школа наразі недоступна.

Очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат України Данило Гетманцев зазначив, що отримав звернення від батьків школярів про запровадження плати за користування шкільним щоденником.

– 50 грн на місяць. Плата законом не передбачена. Але якщо порахувати на рік набігає непогана сума – у 2.2 млрд грн, – підрахував Гетманцев.

Він наголосив, що звернеться із запитом про автора і натхненника “дивовижної” монетизації державної послуги у понеділок, 8 вересня.

– Але поки виглядає так, що заробити вирішив великий приватний оператор, на який до цього “підсадили” школи. Батькам не раджу поспішати платити. Щось підказує, що він позбавиться “бізнесу”, – наголосив Гетманцев.

Система Єдина школа, рекомендована Міністерством освіти і науки України (МОН), фінансується переважно коштами місцевих бюджетів.

Вона допомагає автоматизувати освітній процес, ведення цифрової документації, зокрема з функціями електронного щоденника, та залучати батьків до освітньої діяльності.

