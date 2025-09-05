За прошедшие сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 22:00 4 сентября обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Оккупанты нанесли два ракетных и 53 авиационных удара, применили три ракеты, сбросили 80 управляемых авиабомб.

Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1931 дрон-камикадзе и осуществили 3427 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Более подробную информацию о том, где идут бои в Украине и какова ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 290-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

