За минулу добу на фронті відбулося 172 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 08:00 5 вересня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Окупанти завдали двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували три ракети, скинули 136 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 4861 обстріл, зокрема 80 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5607 дронів-камікадзе.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Карта бойових дій в Україні на 5 вересня 2025

Ситуація в Україні на 5 вересня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Минулої доби противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 33 керовані авіаційні бомби та здійснив 249 артилерійських обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Куп’янська, Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямках Нового Миру, Шандриголового.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки та в бік Ямполя, Дронівки, Сіверська й Виїмки.

На Краматорському напрямку вчора відбулося дев’ять бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись у напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Олександро-Шультине та Ступочоки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Іванівка, Маяк, Родинське, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Котлине, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік Новопавлівки й Балагану.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Січневе, Комишуваха, Воскресенка, Маліївка, Темирівка, Зелений Гай та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення в районах Кам’янського та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки в напрямку населеного пункту Антонівка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 5 вересня 2025 року

особового складу – близько 1 086 220 (+810) осіб;

танків – 11 159 (+2);

бойових броньованих машин – 23 243 (+2);

артилерійських систем – 32 435 (+50);

РСЗВ – 1 480 (+1);

засобів ППО – 1 216 (+1);

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56 267 (+222);

крилатих ракет – 3 664;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 60 831 (+139);

спеціальної техніки – 3 956.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 290-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

