По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 122 боевых столкновения. Российский враг нанес два ракетных и 54 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 79 управляемых авиационных бомб.

Карта боевых действий в Украине на 6 сентября 2025 года

Ситуация в Украине на 6 сентября 2025 года

Российские войска нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 79 управляемых авиационных бомб. Кроме того, они задействовали 1 970 дронов-камикадзе и осуществили 3 565 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Потери врага в войне на 6 сентября 2025 года

личного состава – около 1 087 180 (+960) человек,

танков – 11 161 (+2) ед.,

боевых бронированных машин – 23 243 ед.,

артиллерийских систем – 32 474 (+39) ед.,

РСЗО – 1480 ед.,

средств ПВО – 1217 (+1) ед.,

самолетов – 422 ед.,

вертолетов – 341 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 523 (+256) ед.,

крылатых ракет – 3686 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 60 950 (+119) ед.,

специальной техники – 3957 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 291-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

