Карта боевых действий на 6 сентября 2025 года – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 122 боевых столкновения. Российский враг нанес два ракетных и 54 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 79 управляемых авиационных бомб.
Карта боевых действий в Украине на 6 сентября 2025 года
Ситуация в Украине на 6 сентября 2025 года
Российские войска нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 79 управляемых авиационных бомб. Кроме того, они задействовали 1 970 дронов-камикадзе и осуществили 3 565 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Потери врага в войне на 6 сентября 2025 года
- личного состава – около 1 087 180 (+960) человек,
- танков – 11 161 (+2) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 243 ед.,
- артиллерийских систем – 32 474 (+39) ед.,
- РСЗО – 1480 ед.,
- средств ПВО – 1217 (+1) ед.,
- самолетов – 422 ед.,
- вертолетов – 341 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 523 (+256) ед.,
- крылатых ракет – 3686 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 950 (+119) ед.,
- специальной техники – 3957 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 291-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
