Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 122 бойові зіткнення. Російський ворог завдав двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 79 керованих авіаційних бомб.

Карта бойових дій в Україні на 6 вересня 2025

Ситуація в Україні на 6 вересня 2025

Російські війська завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1 970 дронів-камікадзе та здійснили 3 565 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Втрати ворога у війні на 6 вересня 2025

особового складу – близько 1 087 180 (+960) осіб,

танків – 11 161 (+2) од,

бойових броньованих машин – 23 243 од,

артилерійських систем – 32 474 (+39) од,

РСЗВ – 1480 од,

засобів ППО – 1217 (+1) од,

літаків – 422 од,

гелікоптерів – 341 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56 523 (+256) од,

крилатих ракет – 3686 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 60 950 (+119) од,

спеціальної техніки – 3957 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 291-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

