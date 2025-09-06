Потери РФ на 6 сентября: ВСУ уничтожили 960 оккупантов и почти 40 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте почти тысячу оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Также за прошедшие сутки наши защитники уничтожили два танка, одно средство противовоздушной обороны врага и почти 40 артиллерийских систем.
Потери врага в войне на 6 сентября 2025 года
- личного состава – около 1 087 180 (+960) человек,
- танков – 11 161 (+2) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 243 ед.,
- артиллерийских систем – 32 474 (+39) ед.,
- РСЗО – 1480 ед.,
- средств ПВО – 1217 (+1) ед.,
- самолетов – 422 ед.,
- вертолетов – 341 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 523 (+256) ед.,
- крылатых ракет – 3686 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 950 (+119) ед.,
- специальной техники – 3957 (+1) ед.
Вчера, 5 сентября, украинские дроны атаковали ряд объектов оккупантов. Так, по данным Генерального штаба, зафиксировано очередное попадание в Рязанский НПЗ, а именно в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год.
Также дроны атаковали позиции двух дивизионов ЗРК С-400 Триумф в Калужской области, есть попадание в командно-штабную машину и пункт управления.
А на территории Луганска дроны атаковали склад инженерных боеприпасов и БПЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 291-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.