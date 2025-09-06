За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте почти тысячу оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также за прошедшие сутки наши защитники уничтожили два танка, одно средство противовоздушной обороны врага и почти 40 артиллерийских систем.

Потери врага в войне на 6 сентября 2025 года

личного состава – около 1 087 180 (+960) человек,

танков – 11 161 (+2) ед.,

боевых бронированных машин – 23 243 ед.,

артиллерийских систем – 32 474 (+39) ед.,

РСЗО – 1480 ед.,

средств ПВО – 1217 (+1) ед.,

самолетов – 422 ед.,

вертолетов – 341 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56 523 (+256) ед.,

крылатых ракет – 3686 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 60 950 (+119) ед.,

специальной техники – 3957 (+1) ед.

Вчера, 5 сентября, украинские дроны атаковали ряд объектов оккупантов. Так, по данным Генерального штаба, зафиксировано очередное попадание в Рязанский НПЗ, а именно в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год.

Также дроны атаковали позиции двух дивизионов ЗРК С-400 Триумф в Калужской области, есть попадание в командно-штабную машину и пункт управления.

А на территории Луганска дроны атаковали склад инженерных боеприпасов и БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 291-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

