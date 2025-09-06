Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті майже тисячу окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також минулої доби наші оборонці знищили два танки, один засіб протиповітряної оборони ворога та майже 40 артилерійських систем.

Зараз дивляться

Втрати ворога у війні на 6 вересня 2025

особового складу – близько 1 087 180 (+960) осіб,

танків – 11 161 (+2) од,

бойових броньованих машин – 23 243 од,

артилерійських систем – 32 474 (+39) од,

РСЗВ – 1480 од,

засобів ППО – 1217 (+1) од,

літаків – 422 од,

гелікоптерів – 341 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56 523 (+256) од,

крилатих ракет – 3686 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 60 950 (+119) од,

спеціальної техніки – 3957 (+1) од.

Вчора 5 вересня українські дрони атакували низку об’єктів окупантів. Так, за даними Генерального штабу, зафіксовано чергове влучання в Рязанський НПЗ, а саме в установку первинного перероблення нафти ЕЛОУ-АВТ-6, потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік.

Також дрони атакували позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 Тріумф у Калузькій області, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління.

А на території Луганська дрони атакували склад інженерних боєприпасів та БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 291-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.