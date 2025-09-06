Втрати ворога на 6 вересня: ЗСУ знищили 960 окупантів та майже 40 артсистем
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті майже тисячу окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Також минулої доби наші оборонці знищили два танки, один засіб протиповітряної оборони ворога та майже 40 артилерійських систем.
Втрати ворога у війні на 6 вересня 2025
- особового складу – близько 1 087 180 (+960) осіб,
- танків – 11 161 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 23 243 од,
- артилерійських систем – 32 474 (+39) од,
- РСЗВ – 1480 од,
- засобів ППО – 1217 (+1) од,
- літаків – 422 од,
- гелікоптерів – 341 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56 523 (+256) од,
- крилатих ракет – 3686 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60 950 (+119) од,
- спеціальної техніки – 3957 (+1) од.
Вчора 5 вересня українські дрони атакували низку об’єктів окупантів. Так, за даними Генерального штабу, зафіксовано чергове влучання в Рязанський НПЗ, а саме в установку первинного перероблення нафти ЕЛОУ-АВТ-6, потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік.
Також дрони атакували позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 Тріумф у Калузькій області, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління.
А на території Луганська дрони атакували склад інженерних боєприпасів та БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 291-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.