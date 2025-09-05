Президент России Владимир Путин не заинтересован ни в прекращении войны против Украины, ни в достижении перемирия или прекращении огня.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью France Inter.

Стубб рассказал о двух этапах завершения войны в Украине

Он подчеркнул, что Финляндия будет участвовать в системе гарантий безопасности для Украины, однако реализовать их можно будет только после завершения войны.

— По моему мнению, нужны два этапа. Сначала прекращение огня, а затем попытка найти решение — и это очень сложно, а затем — собственно мир. Но Путин этого не хочет, и это проблема, — отметил Стубб.

Его переспросили, чего именно не хочет российский президент — перемирия или мира.

— И того, и другого. Цель, стратегия Путина не изменилась — он хочет всю Украину, он хочет уничтожить Украину и ее суверенитет… Россия, особенно Путин, понимают только силу. Поэтому нужно давить, и санкции — это единственное решение, — резюмировал финский президент.

В августе он вместе с рядом европейских лидеров посетил Вашингтон, где состоялась встреча с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Там они обсуждали перспективы мира между Россией и Украиной.

После этой встречи президент Финляндии отметил, что достичь мира возможно только при условии изменения позиции Москвы, но Путин к этому не готов.

Президенты Украины и Финляндии после встречи в Вашингтоне провели телефонный разговор и обсудили план действий по усилению гарантий безопасности на фоне российской агрессии.

