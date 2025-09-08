В августе Россия оккупировала часть украинской территории, но темпы захватов несколько замедлились. Аналитики DeepState проанализировали, сколько территорий находилось под контролем врага и как изменилась ситуация по сравнению с предыдущим месяцем.

Сколько территории оккупировала Россия в августе, читайте в нашем материале.

Сколько территории Украина потеряла в августе

Аналитики DeepState сообщили, что в августе темпы оккупации наконец снизились до 18%, что соответствует примерно 464 кв. км, захваченных противником.

В предыдущем месяце уровень оккупированной территории достигал 19% всей площади Украины. Последний раз оккупанты фиксировали такой показатель еще 3 октября 2022 года, перед контрнаступлением Сил обороны на Дудчаны.

Сколько территории оккупировала РФ в августе: динамика

Если оценивать динамику за 2 года и 11 месяцев, прирост оккупированных территорий фактически равен нулю. В то же время можно отметить, что на Востоке страны одновременно потеряно примерно столько же территорий, сколько было освобождено на правом берегу Херсонщины за этот период.

Сколько территории потеряла Украина в августе на разных направлениях

На этот раз проведен анализ корреляции штурмовых действий и потери территорий по направлениям:

Новопавловский — 38% от общей площади (16% штурмовых действий за месяц)

Лиманский — 27% (17% штурмовых действий)

Покровский — 19% (33% штурмовых действий)

Торецкий — 9% (6% штурмовых действий)

Северский — 3% (4% штурмовых действий)

Краматорский — 3% (3% штурмовых действий)

Запорожье — 1% (1% штурмовых действий)

Купянский — 0,4% (5% штурмовых действий)

Сумской — 0% (7% штурмовых действий)

Ситуация остается такой же, как и в июле. По этой корреляции, наиболее эффективными для противника являются Покровское и Сумское направления, ведь здесь для достижения успеха приходится проводить штурмы чаще.

Наиболее проблемным остается Новопавловское направление, где враг достигает успехов с меньшими потерями. Также сложности появились на Лиманском направлении из-за значительных потерь в Серебрянском лесу.

