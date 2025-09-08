В течение августа был восстановлен контроль над 58 кв. км территории и освобожден ряд населенных пунктов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в социальной сети Facebook.

Сколько освобождено территории Украины от врага

Сырский отметил, что август, на который оккупанты возлагали надежды на прорывы и для этого прилагали максимальные усилия, оказался периодом с наименьшими территориальными завоеваниями врага за последнее время.

Он отметил, что на Добропольском направлении противник, создав наступательную группировку, захватил 13,5 кв. км, однако в то же время потерял 25,5 кв. км.

На Покровском направлении россиянам удалось занять только 5 кв. км, тогда как украинские войска восстановили контроль над 26 кв. км.

Силы обороны не допустили потерь территорий на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях, а на Северо-Слобожанском, кроме того, отбили 4 кв. км.

Сырский подчеркнул, что противник использует тактику “ползучего” продвижения небольшими пехотными группами, пытаясь проникать в населенные пункты через межпозиционное пространство и одновременно избегая прямых боестолкновений.

– В то же время Силы обороны Украины имеют собственные успехи. В течение августа был восстановлен контроль над 58 кв. км территории, освобожден ряд населенных пунктов, – заявил он.

Он добавил, что за этот период средствами Deep Strike было поражено 60 целей на территории РФ, в результате чего ослаблены возможности России в производстве горюче-смазочных материалов для армии, авиационных средств поражения, ракет и БпЛА, а также комплексов ПВО и нарушена работа транспортной системы.

По его словам, в целом украинские дроны в течение прошлого месяца поразили более 67 тыс. объектов противника, а эффективность поражения в рамках программы Middle Strike выросла на 25%.

За август потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек. А с начала 2025 года было ликвидировано и ранено 297 350 российских захватчиков.

