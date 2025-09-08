Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території та звільнено низку населених пунктів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у соціальній мережі Facebook.

Скільки звільнено території України від ворога

Сирський зазначив, що серпень, на який окупанти покладали надії щодо проривів і для цього докладали максимальних зусиль, виявився періодом із найменшими територіальними здобутками ворога за останній час.

Він зазначив, що на Добропільському напрямку противник, створивши наступальне угруповання, захопив 13,5 кв. км, проте водночас втратив 25,5 кв. км.

На Покровському напрямку росіянам вдалося зайняти лише 5 кв. км, тоді як українські війська відновили контроль над 26 кв. км.

Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км.

Сирський наголосив, що противник використовує тактику “повзучого” просування невеликими піхотними групами, намагаючись проникати в населені пункти через міжпозиційний простір і водночас уникаючи прямих боєзіткнень.

– Водночас Сили оборони України мають власні успіхи. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів, – заявив він.

Він додав, що за цей період засобами Deep Strike було уражено 60 цілей на території РФ, внаслідок чого послаблено спроможності Росії у виробництві пально-мастильних матеріалів для армії, авіаційних засобів ураження, ракет і БпЛА, а також комплексів ППО та порушено роботу транспортної системи.

За його словами, загалом українські дрони протягом минулого місяця уразили понад 67 тис. об’єктів противника, а ефективність ураження в межах програми Middle Strike зросла на 25%.

За серпень втрати окупантів у живій силі становили 28 790 осіб. А з початку 2025 року було ліквідовано та поранено 297 350 російських загарбників.

Фото: Олександр Сирський

