Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.
ВСУ освободили село Заречное в Донецкой области – Генштаб
Бойцы полка Скеля освободили село Заречное, входящее в состав Лиманской городской общины Краматорского района Донецкой области, от российских оккупантов, взяв населенный пункт под полный контроль.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Освобождение Заречного в Донецкой области
— Силами 425 отдельного штурмового полка Скала полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области, — говорится в сообщении.
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 293-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.