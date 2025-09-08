Бойцы полка Скеля освободили село Заречное, входящее в состав Лиманской городской общины Краматорского района Донецкой области, от российских оккупантов, взяв населенный пункт под полный контроль.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Освобождение Заречного в Донецкой области

— Силами 425 отдельного штурмового полка Скала полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области, — говорится в сообщении.

Зарічне на карті

Зарічне Донецької області. Фото: Deep State

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 293-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Сирський

Источник: Генштаб ВСУ

