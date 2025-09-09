Велика Британія планує виробити та надати Україні протягом наступних 12 місяців тисячі дронів-камікадзе в рамках надання військової допомоги.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн у Лондоні.

Рамштайн-30: дрони для України від Великої Британії

За словами Гілі, протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує тисячі далекобійних ударних безпілотників-камікадзе.

Міністр оборони зазначив, що дрони вироблять на території Великої Британії, а потім передадуть в Україну.

Гілі розповів, що розпочато 50-денну кампанію з прискорення підтримки України під час попередньої зустрічі Рамштайн-29.

Він поділився, що протягом цього періоду Велика Британія надала майже 5 млн боєприпасів, 60 тис. артилерійських снарядів, ракет і реактивних боєприпасів, 2,5 тис. безпілотних платформ, 200 систем радіоелектронної боротьби і оборони.

– Я кажу Путіну: ми бачимо агресію та нові атаки. Але ви лише зміцнюєте єдність з українцями та рішучість рухатися швидше, щоб надати підтримку, – наголосив Гілі.

Як сказав міністр, озвучені на засіданні Рамштайн обіцянки мають виконуватися. За його словами, Велика Британія вже спрямувала понад £1 млрд конфіскованих російських активів на закупівлю критично важливого обладнання для України.

Загальний обсяг міжнародного фонду для України вперше перевищив £2 млрд, стверджує міністр оборони.

На його думку, пріоритети Контактної групи у форматі Рамштайн залишаються чіткими. Серед них – підтримка України у нинішній боротьбі, підготовка до миру та гарантії його збереження у майбутньому.

