Германия передает Украине две полные системы Patriot, первые пусковые установки уже доставлены в нашу страну.

Писториус о пусковых установках новых Patriot

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в начале 30-й встречи Контактной группы по обороне Украины сообщил, что пусковые установки новых Patriot уже переданы в Украину.

— Кроме постоянной поставки систем вооружений и боеприпасов, Германия сейчас передает Украине 2 полных системы Patriot. Первые пусковые установки уже доставлены в Украину, – заявил Писториус.

Также он поблагодарил норвежских друзей за то, что они покрыли половину стоимости этих двух систем.

Напомним, что сегодня, 9 сентября, стартовало 30-е заседание в формате Рамштайн. В Лондон прибыли министр обороны Великобритании Джон Хили, глава Минобороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

