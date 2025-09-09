Ночь 9 сентября была беспокойной для Запорожья – российские дроны атаковали город, в результате удара по частным домам ранена женщина.

В Офисе президента рассказали новые детали о крылатой ракете Искандер, которой на днях РФ нанесла удар по зданию Кабмина, а в МАГАТЭ заявило об очень больших рисках для безопасности на ЗАЭС.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 9 сентября — в подборке Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Взрывы в Запорожье

После полуночи 9 сентября российские ударные дроны атаковали Запорожье.

Зафиксировано как минимум два попадания по частным домам, где вспыхнули пожары.

Ранена 66-летняя женщина.

Спасатели продолжают тушить пожар в частных домовладениях и работают над предотвращением его распространения.

Новые данные об Искандере, которым РФ ударила по Кабмину

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подтвердил, что действительно в здание Кабмина попала крылатая ракета Искандер 9М727, то есть ее часть.

— Горело топливо. Боевая часть не сработала, предварительно в результате поражения ракеты. Все точные ответы будут, — подчеркнул он.

По его словам, аналогичный исследованный Искандер содержит примерно 35 компонентов американского производства, 1 — японского, 1 — британского, 1 — швейцарского, 5 — белорусского и 57 российского.

— По сравнению с ракетами предыдущих лет, стало меньше компонентов из Европы и США, а больше — из России и Беларуси. Вся информация была предоставлена партнерам для санкционного реагирования, — пояснил Власюк.

Удар ВСУ по нефтеперекачивающей станции Второво в России

Вечером командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) сообщил об ударе по нефтеперекачивающей станции Второво во Владимирской области России.

По его словам, российскую НПС поразили операторы подразделения 14-го отдельного полка Сил беспилотных систем.

НПС Второво входит в инфраструктуру Транснефти — российской компании-оператора магистральных нефтепроводов. Предназначена для приема, накопления и перекачки нефти по трубопроводам, расположена примерно в 700 км от границы с Украиной.

В МАГАТЭ заявили о рисках для безопасности на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что после полномасштабного вторжения России в Украину и захвата Запорожской АЭС почти все элементы ядерной безопасности на станции были нарушены.

По его словам, нарушены шесть из семи столпов ядерной безопасности.

Гросси отметил, что уровень воды в охладительном бассейне упал до 13,4 м – почти до критической отметки в 12 м, после которой системы охлаждения перестают работать.

Поэтому необходимо построить насосную станцию для стабильного функционирования систем охлаждения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 294-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.