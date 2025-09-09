Ніч 9 вересня була неспокійною для Запоріжжя – російські дрони атакували місто, в результаті удару по приватних будинках поранена жінка.

В Офісі президента розповіли нові деталі про крилату ракету Іскандер, якою днями РФ вдарила по будівлі Кабміну, а в МАГАТЕ заявили про дуже великі ризики для безпеки на ЗАЕС.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 9 вересня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Запоріжжі

Після опівночі 9 вересня російські ударні дрони атакували Запоріжжя.

Зафіксовано щонайменше два влучання по приватних будинках, де спалахнули пожежі.

Поранено 66-річну жінку.

Рятувальники продовжують гасіння пожежі у приватних домоволодіннях та працюють над запобіганням її поширенню.

Нові дані про Іскандер, яким РФ вдарила по Кабміну

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк підтвердив, що справді будівлі Кабміну влучила крилата ракета Іскандер 9М727, тобто його частина.

– Горіло пальне. Бойова частина не спрацювала, попередньо внаслідок ураження ракети. Всі точні відповіді будуть, – наголосив він.

За його словами, аналогічний досліджений Іскандер містить приблизно 35 компонентів американського виробництва, 1 – японського, 1 – британського, 1 – швейцарського, 5 – білоруського та 57 російського.

– Порівняно з ракетами попередніх років, стало менше компонентів з Європи і США, а більше – Росія і Білорусь. Вся інформація була надана партнерам для санкційного реагування, – пояснив Власюк.

Удар ЗСУ по нафтоперекачувальній станції Второво в Росії

Напередодні ввечері командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) повідомив про удар по нафтоперекачувальній станції Второво у Володимирській області Росії.

За його словами, російську НПС уразили оператори підрозділу 14-го окремого полку Сил безпілотних систем.

НПС Второво входить до інфраструктури Транснефти – російської компанії-оператора магістральних нафтопроводів. Призначена для приймання, накопичення та перекачування нафти по трубопроводах, розташована приблизно за 700 км від кордону з Україною.

У МАГАТЕ заявили ризики для безпеки на ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та захоплення Запорізької АЕС майже всі елементи ядерної безпеки на станції були порушені.

За його словами, порушено шість із семи стовпів ядерної безпеки.

Гроссі зауважив, що рівень води в охолоджувальному басейні впав до 13,4 м – майже до критичної позначки в 12 м, після якої системи охолодження перестають працювати.

Тому необхідно побудувати насосну станцію для стабільного функціонування систем охолодження.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 294-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

