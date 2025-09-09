Події ночі 9 вересня: вибухи в Запоріжжі, нові дані про удар Іскандером по Кабміну
Ніч 9 вересня була неспокійною для Запоріжжя – російські дрони атакували місто, в результаті удару по приватних будинках поранена жінка.
В Офісі президента розповіли нові деталі про крилату ракету Іскандер, якою днями РФ вдарила по будівлі Кабміну, а в МАГАТЕ заявили про дуже великі ризики для безпеки на ЗАЕС.
Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 9 вересня – у добірці Фактів ICTV.
- Вибухи в Запоріжжі
- Нові дані про Іскандер, яким РФ вдарила по Кабміну
- У МАГАТЕ заявили ризики для безпеки на ЗАЕС
- Удар ЗСУ по нафтоперекачувальній станції Второво в Росії
Вибухи в Запоріжжі
Після опівночі 9 вересня російські ударні дрони атакували Запоріжжя.
Зафіксовано щонайменше два влучання по приватних будинках, де спалахнули пожежі.
Поранено 66-річну жінку.
Рятувальники продовжують гасіння пожежі у приватних домоволодіннях та працюють над запобіганням її поширенню.
Нові дані про Іскандер, яким РФ вдарила по Кабміну
Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк підтвердив, що справді будівлі Кабміну влучила крилата ракета Іскандер 9М727, тобто його частина.
– Горіло пальне. Бойова частина не спрацювала, попередньо внаслідок ураження ракети. Всі точні відповіді будуть, – наголосив він.
За його словами, аналогічний досліджений Іскандер містить приблизно 35 компонентів американського виробництва, 1 – японського, 1 – британського, 1 – швейцарського, 5 – білоруського та 57 російського.
– Порівняно з ракетами попередніх років, стало менше компонентів з Європи і США, а більше – Росія і Білорусь. Вся інформація була надана партнерам для санкційного реагування, – пояснив Власюк.
Удар ЗСУ по нафтоперекачувальній станції Второво в Росії
Напередодні ввечері командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) повідомив про удар по нафтоперекачувальній станції Второво у Володимирській області Росії.
За його словами, російську НПС уразили оператори підрозділу 14-го окремого полку Сил безпілотних систем.
НПС Второво входить до інфраструктури Транснефти – російської компанії-оператора магістральних нафтопроводів. Призначена для приймання, накопичення та перекачування нафти по трубопроводах, розташована приблизно за 700 км від кордону з Україною.
У МАГАТЕ заявили ризики для безпеки на ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та захоплення Запорізької АЕС майже всі елементи ядерної безпеки на станції були порушені.
За його словами, порушено шість із семи стовпів ядерної безпеки.
Гроссі зауважив, що рівень води в охолоджувальному басейні впав до 13,4 м – майже до критичної позначки в 12 м, після якої системи охолодження перестають працювати.
Тому необхідно побудувати насосну станцію для стабільного функціонування систем охолодження.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 294-ту добу.
