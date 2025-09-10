Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора и Государственным бюро расследований разоблачили заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ в совершении уголовного правонарушения.

Чиновник скрывал недвижимость и подавал недостоверные декларации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам дела, фигурант пытался скрыть недвижимость, которую он приобрел во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Как установило расследование, в декабре 2023 года семья чиновника НАБУ приобрела двухкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Ужгорода стоимостью почти $100 тыс.

Факт приобретения имущества подтверждается комплексом доказательств, включая переписку между сотрудником Бюро и его женой, показания продавца недвижимости и нотариуса, который проводил перерегистрацию квартиры.

По данным следствия, чтобы скрыть свою причастность к приобретенной недвижимости, чиновник НАБУ и его жена разработали схему с использованием третьего лица.

Они решили оформить право собственности на квартиру на мать своей близкой знакомой, которая выступила подставным лицом в этой операции.

Эта схема позволяла чиновнику формально не быть владельцем дорогой недвижимости, что могло бы вызвать вопросы относительно источников доходов и соответствия его состояния официальным доходам как госслужащего.

Несмотря на то, что семья чиновника фактически проживала в приобретенной квартире, он систематически подавал недостоверную информацию в официальных декларациях.

В своей декларации за 2023 год чиновник вообще не указал эту недвижимость, полностью скрыв факт ее использования.

В декларации за 2024 год чиновник изменил тактику и обозначил квартиру как арендованную.

Однако это также было неправдой — согласно полученным правоохранителями доказательствам, подставное лицо, на которое была оформлена недвижимость, никакой оплаты за пользование жильем от семьи чиновника не получало.

Кроме недостоверного декларирования, правоохранители установили, что родители чиновника НАБУ имеют российские паспорта и проживают на временно оккупированной территории.

Фигурант не указал это при заполнении документов на допуск к государственной тайне, нарушив закон.

По результатам комплексной проверки СБУ прекратила чиновнику допуск к государственной тайне.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Эта статья предусматривает ответственность за умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины О предотвращении коррупции.

