В июле 2025 года СБУ задержала сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который работал в закрытом подразделении Д-2 и входил в масштабную агентурную сеть врага.

Агент ФСБ в рядах НАБУ: что известно

Кроме сотрудника НАБУ в агентурную сеть входили еще три человека, разоблачение которых произошло ранее. Все они имели допуск к государственной тайне и документам с ограниченным доступом.

По материалам дела, преступную деятельность агентов курировал сотрудник службы департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Игорь Егоров.

Агентурную сеть он начал формировать еще с 2009 года, когда неоднократно посещал Украину в рамках межведомственного взаимодействия между спецслужбами двух стран.

Первым из соратников Егорова, которого СБУ задержала в 2020 году, был генерал-майор Службы безопасности Валерий Шайтанов.

Тогда, по указанию Егорова, Шайтанов планировал ряд терактов на территории Украины, а также убийство известного военного добровольца, собирал и передавал в РФ сведения о проведении секретных операций в районе АТО и т.д.

После задержания генерал-майора и тщательного исследования всех имеющихся материалов СБУ установила еще одного агента Егорова — Дмитрия Иванцова.

Иванцов — бывший заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал беглому президенту перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов.

Сейчас Иванцов скрывается на временно оккупированном полуострове и является резидентом ФСБ

Несмотря на большой арсенал конспиративных мер, которые использовала агентурная сеть Егорова-Иванцова, в 2024 году СБУ разоблачила еще одного участника их ячейки.

Им оказался военнослужащий Национальной гвардии. Установлено, что этот предатель несколько лет передавал Иванцову данные об украинских активистах, высокопоставленных чиновниках, военнопленных, информацию о последствиях обстрелов на территории Украины и т. д.

Впоследствии СБУ установила, что еще один агент Егорова-Иванцова — бывший сотрудник МВД, который на момент задержания оказался действующим сотрудником НАБУ. По материалам дела, этот чиновник Бюро был завербован врагом еще в 2012 году.

Предоставлять Иванцову нужную информацию он продолжил и после 2014 года, когда соратник Януковича открыто перешел на сторону врага.

Это подтверждается, в частности, законспирированной перепиской, которую фигуранты возобновили буквально через три дня после фейкового референдума о присоединении Крыма к РФ.

По материалам дела, действующему сотруднику НАБУ инкриминируются более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича.

Среди прочего, “крот” собирал для ФСБ установочные данные украинских силовиков и других граждан, против которых враг планировал вербовочные мероприятия и специальные информационные операции.

Чтобы получить персональную информацию о потенциальных целях, фигурант использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины.

После тщательного документирования преступлений “крота”, СБУ и ОГП задержали его. У него изъяли телефон и компьютерную технику, которые он использовал для контактов с куратором.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В СБУ отметили, что другой агент сети Егорова-Иванцова генерал-майор Валерий Шайтанов уже получил тюремный срок в виде 12 лет за решеткой.

Чиновник Нацгвардии в настоящее время находится под стражей.

Источник : СБУ

