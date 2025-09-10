Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора та Державним бюро розслідувань викрили заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ на кримінальному правопорушенні.

Посадовець приховував нерухомість та подавав недостовірні декларації.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зараз дивляться

Посадовця НАБУ викрили на кримінальному правопорушенні: що відомо

За матеріалами справи, фігурант намагався приховати нерухомість, яку він придбав під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як встановило розслідування, у грудні 2023 року родина посадовця НАБУ придбала двокімнатну квартиру в одному з житлових комплексів Ужгорода вартістю майже $100 тис.

Факт придбання майна підтверджується комплексом доказів, зокрема перепискою між співробітником бюро та його дружиною, показаннями продавця нерухомості й нотаріуса, який проводив перереєстрацію квартири.

За даними слідства, щоб приховати свою причетність до придбаної нерухомості, посадовець НАБУ та його дружина розробили схему з використанням третьої особи.

Вони вирішили оформити право власності на квартиру на матір своєї близької знайомої, яка виступила підставною особою в цій операції.

Ця схема дозволяла чиновнику формально не бути власником дорогої нерухомості, що могло б викликати питання щодо джерел доходів та відповідності його статків офіційним доходам як держслужбовця.

Попри те, що родина посадовця фактично проживала у придбаній квартирі, він систематично подавав недостовірну інформацію в офіційних деклараціях.

У своїй декларації за 2023 рік чиновник взагалі не вказав цю нерухомість, повністю приховавши факт її використання.

У декларації за 2024 рік посадовець змінив тактику та позначив квартиру як орендовану.

Однак це також було неправдою – відповідно до здобутих правоохоронцями доказів, підставна особа, на яку була оформлена нерухомість, жодної оплати за користування житлом від родини чиновника не отримувала.

Окрім недостовірного декларування, правоохоронці встановили, що батьки посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на тимчасово окупованій території.

Фігурант не вказав це під час заповнення документів на допуск до державної таємниці, порушивши закон.

За результатами комплексної перевірки СБУ припинила посадовцю допуск до державної таємниці.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України.

Ця стаття передбачає відповідальність за умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом України Про запобігання корупції.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.