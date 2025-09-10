Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала работать над новым решением финансирования обороны Украины на основе замороженных российских активов.

Об этом она заявила во время ежегодного обращения к Европейскому парламенту в Страсбурге в среду, 10 сентября.

Урсула фон дер Ляйен об активах РФ

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Россия должна платить за войну, которую она развязала против Украины.

— Вот почему нам нужно срочно работать над новым решением по финансированию военного ответа и усилий Украины на основе обездвиженных российских активов. Благодаря остаткам наличности, связанным с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит, — сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что активы напрямую трогать не будут, а риск будут “нести коллективно” страны.

Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации, — отметила президент Еврокомиссии.

Недавно стало известно, что Бельгия не планирует конфисковывать замороженные активы РФ и передавать их в помощь Украине.

По словам министра иностранных дел Максима Прево, это якобы ставит под угрозу непосредственное и долгосрочное доверие к Бельгии как центру финансовых услуг.

