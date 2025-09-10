Урсула фон дер Ляйен предлагает Украине “репарационный кредит” на основе активов РФ
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала работать над новым решением финансирования обороны Украины на основе замороженных российских активов.
Об этом она заявила во время ежегодного обращения к Европейскому парламенту в Страсбурге в среду, 10 сентября.
Урсула фон дер Ляйен об активах РФ
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Россия должна платить за войну, которую она развязала против Украины.
— Вот почему нам нужно срочно работать над новым решением по финансированию военного ответа и усилий Украины на основе обездвиженных российских активов. Благодаря остаткам наличности, связанным с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит, — сказала она.
Фон дер Ляйен добавила, что активы напрямую трогать не будут, а риск будут “нести коллективно” страны.
Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации, — отметила президент Еврокомиссии.
Недавно стало известно, что Бельгия не планирует конфисковывать замороженные активы РФ и передавать их в помощь Украине.
По словам министра иностранных дел Максима Прево, это якобы ставит под угрозу непосредственное и долгосрочное доверие к Бельгии как центру финансовых услуг.