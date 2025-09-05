Бельгия не планирует конфисковывать доходы от замороженных российских активов и передавать их в помощь Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в интервью Euronews.

Почему Бельгия не хочет передавать замороженные активы РФ на помощь Украине

По словам Прево, Бельгия не намерена конфисковывать доходы от замороженных активов РФ и передавать их на помощь Украине, поскольку это якобы ставит под угрозу непосредственное и долгосрочное доверие к его стране как центру финансовых услуг.

— Откровенно говоря, конфискация российских суверенных активов на самом деле не является вариантом для Бельгии. Это был бы очень плохой сигнал для других стран мира, — считает глава МИД.

Он подчеркнул, что некоторые государства также имеют активы, суверенные активы в Брюсселе или в других местах Европы.

Прево объяснил, что Бельгия рассматривала возможность конфискации российских активов, но пришла к выводу, что это подорвет доверие к евро и в целом к европейским финансовым услугам.

В то же время глава МИД Бельгии отказался от альтернативного плана, предложенного со стороны Великобритании, который касается перевода активов в отдельный инвестиционный фонд.

По его мнению, изменение стратегического инвестирования текущих активов, замороженных в Брюсселе, также не является вариантом для Бельгии, поскольку многие эксперты указывают на высокий юридический и финансовый риск в случае решения о конфискации.

— Поэтому я заявляю, что Бельгия не пойдет на этот риск, — утверждает Прево.

Однако глава МИД подчеркнул, что Бельгия присоединится к гарантиям безопасности Украины в рамках Коалиции желающих.

Он призвал американского президента Дональда Трампа четко обозначить обязательства и предложения США в отношении послевоенной Украины.

Максим Прево считает, что нужно иметь четкие обязательства на бумаге, чтобы быть уверенным, чего может ожидать Бельгия и какие факторы будут в пользу Украины.

