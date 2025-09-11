За прошедшие сутки на фронте произошло 205 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 22:00 10 сентября обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Оккупанты нанесли два ракетных и 69 авиационных ударов, применили 44 ракеты и сбросили 120 управляемых бомб.

Кроме этого, было задействовано для поражения 5965 дронов-камикадзе и осуществлено 4578 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 91 — из реактивных систем залпового огня.

Больше о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карта боевых действий в Украине на 11 сентября 2025 года

Ситуация в Украине на 11 сентября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано семь боевых столкновений. Противник нанес 15 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 32 управляемые авиабомбы и осуществил 204 артиллерийских обстрела, в том числе 10 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 16 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и Одрадного.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска и Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодези, Ставки, Торское и Шандриголове.

На Северском направлении противник 20 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении Выемки и Дроновки.

На Краматорском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Белой Горы, Майского и в направлениях Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении враг осуществил 16 атак в районах Щербиновки, Александро-Калинового, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Берестка, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Новое Шаховое, Котлино, Никаноровка, Родинское, Проминь, Лисовка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверовое, Удачное, Дачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филия, Александроград, Малиевка, Комышуваха, Ольговское, Толстой, Поддубное, Новоивановка и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении враг один раз наступал на позиции наших защитников в районе Белогорья.

На Ореховском направлении противник дважды проводил наступательные действия в сторону Плавней и Степногорска, получил отпор.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки захватчиков в сторону Антоновки и Садового.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 11 сентября 2025 года

личного состава – около 1 091 890 (+890);

танков – 11 176 (+4);

боевых бронированных машин – 23 264 (+2);

артиллерийских систем – 32 628 (+22);

реактивных систем залпового огня – 1 483;

средств противовоздушной обороны – 1 217;

самолетов – 422;

вертолетов – 341;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 58 194 (+343);

крылатых ракет – 3 718 (+27);

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 61 339 (+49);

специальной техники – 3 964.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 296-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

